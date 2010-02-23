Держспоживстандарт повернув споживачам 9,1 млн. грн.

Держспоживстандарт України упродовж 2009 року допоміг повернути споживачам 9,1 млн. грн. за неякісну продукцію (товари і послуги). Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

За вказаний період до територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів, центрів стандартизації, метрології і сертифікації Держспоживстандарту і до центрального апарату Держспоживстандарту України надійшло майже 31 тис. скарг громадян, і 76% вимог споживачів було задоволено.

Майже половина одержаних звернень стосувалися невідповідної якості наданих послуг і виконаних робіт, з яких 30% – у сфері житлово-комунального господарства і 5,4% – послуг зв`язку. Звернення громадян щодо порушень у сфері житлово-комунального господарства становили 104,7%, порівняно з показниками 2008 року. Зокрема, збільшилася кількість скарг жителів на неякісне утримання будинків і прибудинкових територій, на відсутність капітальних і поточних ремонтів житлових будівель, на завищені рахунки за послуги, на роботи з встановлення металопластикових вікон тощо.

Якості непродовольчих товарів стосувалося 35,5% скарг і звернень, одержаних у 2009 році, продовольчих товарів – 5,4%, порушень у сфері громадського харчування – 1,6%. Інші скарги становили 22%.

Крім того, до Держспоживстандарту за 2009 рік надійшло достатньо багато звернень щодо банківських послуг, зокрема, про порушення умов кредитних і депозитних договорів. Споживачів із різних областей обурювала також робота сервісних центрів з ремонту мобільних телефонів, побутової техніки. Скарги стосувалися недотримання терміну проведення ремонтів, їх низької якості, незаповнення або неправильного заповнення документів й ін. Також скарги споживачів стосувалися порушення правил торгового обслуговування (відсутність необхідної інформації для споживачів).

У Держспоживстандарті нагадали, що в 2008 році загальна сума повернених споживачам за неякісні товари і послуги коштів становила 11,1 млн. грн. Зменшення суми повернених коштів пояснюється зменшенням кількості звернень до Держспоживстандарту. Це, зі свого боку, пояснюється тим, що в умовах фінансово-економічної кризи споживачі почали уважніше вибирати товар і, відповідно, менше купувати неякісної продукції.