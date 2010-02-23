ПР відкликала проект постанови про відставку уряду

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Партія регіонів відкликала проект постанови про відставку уряду.

Відповідна заява О.ТУРЧИНОВА розміщена на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

"Це є свідченням нездатності Партії регіонів взяти на себе відповідальність, сформувати більшість. І також це говорить, що єдина мета наших опонентів – це просто дестабілізація ситуації, це сіяння серед наших громадян хаосу і зневіри", - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр нагадав, що фракція БЮТ ініціювала скликання позачергового засідання парламенту для негайного розгляду проекту постанови про відставку Кабінету міністрів. "Найбільш небезпечні для країни – безвідповідальність і невизначеність влади. Саме тому коли Партія регіонів внесла проект постанови про відставку Кабінету міністрів, депутати Блоку Юлії Тимошенко наполягли, щоб розглядати це питання негайно, не зволікати, і зібрали необхідні підписи. Як тільки підписи були внесені до парламенту, ми отримали інформацію, що Партія регіонів відкликала проект постанови про відставку уряду", - додав він.

"Уряд буде протистояти цьому. Ми не тримаємось за посади, але ж вимагаємо від наших опонентів або визначитись і брати на себе відповідальність, або не заважати уряду працювати", - наголосив О.ТУРЧИНОВ.