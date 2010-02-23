Головне на 23 лютого

Хроніка дня

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Фінанси: Курс долара в банках понизився до 8 грн. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився у порівнянні з 22 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7, 94-7,99 грн./дол., з продажу – у межах 7, 99-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився у порівнянні з 22 лютого і сьогодні становить 10,81/10,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10, 65-10,90 грн./євро, з продажу – у межах 10, 90-11,03 грн./євро.

Курс покупки готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 22 лютого понизився на 0,4% і становить у середньому 0,2606 грн./рубль, курс продажу – на 0,5%, до 0,2678 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0, 2061-0,2650 грн./рубль, із продажу – у межах 0, 2650-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,96 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс понизився на 0,3% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,98 грн./дол., із продажу – в межах 7, 99-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився в порівнянні з 22 лютого й сьогодні становить 10,82/10,94 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10, 65-10,90 грн./євро, з продажу – в межах 10, 90-11,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці у порівнянні з 22 лютого дещо знизився й сьогодні становить 0,2586/0,2677 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0, 2061-0,2650 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,05 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,05 грн., євро – 10,75/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,94/8,01 грн., євро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 23 лютого, становить: гривні до долара США – 7,9903, до євро – 10,887583, до російського рубля – 0,26501.

«Укрексімбанк» збільшить статутний капітал на 4,6 млрд. грн. Кабінет міністрів України прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 4 млрд. 589 млн. 997 тис. грн. – до 16 млрд. 393 млн. 510 тис. грн., шляхом додаткової емісії акцій зі збереженням у державній власності 100% акцій.

Це передбачається постановою уряду (від 17 лютого ц.р. №150), текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів здійснить випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 4 млрд. 589 млн. 999 тис. грн. з терміном звернення 9 років і процентною ставкою 9,5% річних.

«Укрексімбанк» зобов`язаний переказати до Держбюджету різницю між номінальною вартістю ОВДП і номінальною вартістю акцій банку, випущених згідно з даною постановою, в сумі 409,4 грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 57,197 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 48,309 млрд. грн., зобов`язання – 46,328 млрд. грн., статутний капітал – 10 млрд. грн., власний капітал – 10,869 млрд. грн.

«Укрексімбанк» у 2009 році, порівняно з 2008 роком, скоротив прибуток у 29 разів – до 21 млн. грн.

Банк «Арма» ліквідують

Національний банк України вирішив ліквідувати ТОВ КБ «Арма».

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам (№ 55-012/559-2767), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Відповідно до постанови правління НБУ від 19 лютого 2010 року №79, з 22 лютого 2010 року відкликана банківська ліцензія у ТОВ КБ «Арма» та ініційована процедура ліквідації банку», – сказано в листі.

Довідка УНИАН. 16 квітня 2009 року НБУ ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ «Арма».

Тимчасовим адміністратором призначений Олександр Довгополюк. Також у банку на шість місяців був уведений мораторій на задоволення вимог кредиторів.

У середині жовтня 2009 року Нацбанк продовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ КБ «Арма» на місяць – з 16 жовтня по 15 листопада 2009 року, крім зобов`язань банку за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов`язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, встановлених тимчасовим адміністратором банку та погоджених із НБУ.

Влада Дубаю надала Dubai World 5 млрд. дол. Уряд Дубаю надав на комерційній основі 18,3 мільярда дирхамів (5 млрд. дол.) холдингу Dubai World, боргові проблеми якого наприкінці 2009 року викликали занепокоєння серед інвесторів і мало не спричинили другу хвилю кризи, повідомила у вівторок еміратська газета «Аль-Іттихад», передає РІА «Новини».

За словами представника фінансового відомства емірату, ці гроші підуть на покриття поточних витрат і боргів Dubai World.

«Нового розвитку ситуації немає», – сказав РІА «Новини» представник департаменту фінансів Дубаю.

Джерелом фінансування стали 36,7 мільярда дирхамів (10 млрд. дол.), надані Дубаю сусіднім еміратом Абу-Дабі в грудні 2009 року для реструктуризації боргів холдингу, відзначив представник фінансової влади емірату.

Перша частина десятимільярдної фіндопомоги від сусіднього емірату – 4,1 млрд. дол. – уже пішла на термінове погашення боргів в ісламських облігаціях («сукук») девелопера Nakheel PJSC, що входить до конгломерату Dubai World і займається масштабними проектами зі створення штучних островів та освоєнням морського шельфу.

Надана Абу-Дабі фінансова підтримка врятувала в грудні 2009 року Dubai World від дефолту, після чого напруга на світових фінансових ринках, зумовлена побоюваннями наступної хвилі кризи, трохи спала.

Наприкінці минулого року холдинг Dubai World провів переговори із кредиторами щодо реструктуризації боргу на загальну суму 26 млрд. дол., що включає 3,52 млрд. дол. боргів Nakheel.

Макропоказники: Ющенко: ВВП у 2009 році скоротився на 14%

Загалом за 2009 рік реальне падіння ВВП становить близько 14%, а номінальне – близько 6%. Таким чином, втрата обсягу ВВП за рік у номінальному вираженні становить приблизно 60 млрд. грн.

Про це сказано у матеріалі «Оцінка потокочних тенденцій економічного розвитку України», оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.

Експерти Секретаріату Президента відзначають, що факторами зменшення обсягів виробництва в реальному секторі економіки (у промисловості, торгівлі, будівництві, у сфері транспортних послуг) стали погіршення ситуації на зовнішніх ринках, значне сповільнення інвестиційної динаміки, зміцнення позицій тіньової економіки, а також падіння доходів населення, реальне скорочення яких у 2009 році становило 6%.

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, падіння ВВП України у 2009 році становило близько 15%. Експерти НБУ відзначають, що рівень ВВП у сталих цінах на кінець 2009 року знизився до значень ВВП на кінець 2005 року. Міністерство економіки заявляє, що загалом за 2009 рік падіння ВВП становить близько 15%. За попередніми даними Держкомстату, падіння ВВП України у четвертому кварталі 2009 року становило 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Нафта/газ: «Укртатнафту» реорганізовано у публічне акціонерне товариство Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) реорганізувалась із закритого акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Повідомлення про реорганізацію «Укртатнафти» оприлюднене в газеті «Урядовий кур`єр» за 23 лютого у зв`язку з необхідністю переоформити ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики на здійснення діяльності з поставки електроенергії за нерегульованим тарифом.

На сайті «Укртатнафти» організаційно-правова форма компанії також змінена на ПАТ.

Інформація про реорганізацію «Укртатнафти» із закритого у публічне АТ також оприлюднена в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Нагадаємо, статус ПАТ звільняє акціонерів від зобов`язання в першу чергу пропонувати свої акції під час продажу іншим акціонерам.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавської обл.) було створене у 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ЗАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».

Українська нафта на УМВБ подешевшала на 0,04% Средньозважена ціна реалізації української нафти 23 лютого на аукціонних торгах №138 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 0,04%, в порівнянні з попереднім аукціоном №137Д2 від 2 лютого (3383,42 грн. за тонну), до 3382,04 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВБ.

Наголошується, що на торгах було реалізовано 191,901 тис. т нафти на загальну суму 649 млн. 16 тис. 772,40 грн.

Як повідомляв УНІАН, средньозважена ціна реалізації української нафти 2 лютого на аукціонних торгах №137Д2 на УМВБ збільшилася на 51,7%, в порівнянні з попереднім аукціоном №137Д від 26 січня (2230,81 грн. за тонну), до 3383,42 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Уряд виділив 350 млн. грн. на зарплату шахтарям у лютому

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити в лютому 2010 року Міністерству вугільної промисловості 350 млн. грн. за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду на 1 січня ц.р. для виплати зарплати шахтарям державних вуглевидобувних підприємств.

Відповідне розпорядження №244 від 17 лютого 2010 р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, із вказаної суми також необхідно провести виплати обов`язкових платежів, пов`язаних із виплатою зарплати.

ЖКП: Кабмін затвердив порядок перерахунку плати за ЖКП Кабінет міністрів України своєю постановою №151 від 17 лютого ц.р. затвердив порядок проведення перерахунку розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.

Текст постанови опублікований на урядовому порталі.

Згідно з документом, у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг.

Виконавець зобов`язаний провести впродовж наступного за розрахунковим терміном місяця перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги (ЖКП) незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Документом встановлено, що якщо надання послуг з централізованого опалення почалося пізніше встановленого терміну або опалювальний сезон достроково завершився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують 12 годин на добу один раз на місяць, плата за послуги зменшується на 3,3% від місячної плати за кожну добу перевищення допустимого терміну відхилення від показників.

Якщо фактична температура у приміщеннях нижче за норматив (допустиме відхилення – 12 годин на добу один раз на місяць), то плата за теплопостачання знижується на 5% за кожен градус відхилення від 18 до 12 градусів у житлових приміщеннях. При температурі в житлових приміщеннях нижче 12 градусів (у кутових кімнатах – нижче 14 градусів) плата за централізоване опалення не стягується.

У разі перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної і гарячої води (допустимий термін відхилення – не більш як 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні і не більш як 30% загального часу постачання води за графіком (не більше ніж 2 рази на місяць) плата знижується на 3,3% місячної плати за кожну добу перевищення допустимого терміну відхилення.

У разі невідповідності складу і властивостей води державному стандарту питної води, вимогам санітарного законодавства і дозволам Держспоживстандарту плата знижується на 20% за весь термін невідповідності складу і властивостей води.

Транспорт: «Візз Ейр Україна» відкриє новий рейс Львів-Венеція

«Візз Ейр Україна», перша українська бюджетна авіакомпанія, оголосила про відкриття в травні авіарейсу Львів-Венеція (Тревізо). Про це УНІАН повідомили в компанії.

Перельоти будуть здійснюватися з 14 травня на новому Airbus A320 на 180 місць. Початкова періодичність становитиме два рейси на тиждень.

У компанії розраховують, що новий рейс зі Львова стане таким же успішним, як рейс Львів-Дортмунд, здійснюваний «Візз Ейр Україна» з січня 2009 року. «Він розширить можливості українських пасажирів подорожувати по Європі. Крім того, багато українців проживають і працюють в Італії », - сказала член Ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

Нагадаємо, з 27 жовтня 2009 року «Візз Ейр Україна» успішно здійснює авіаперельоти до Венеції (Тревізо) з Києва з частотою три рейси на тиждень.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія розпочала внутрішні авіаперевезення по Україні в липні 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох таких повітряних суден. У 2009 році «Візз Ейр Україна» перевезла понад півмільйона пасажирів.

Агро: У держфонд у 2010 р. буде куплено 1084 тонн пшениці

Кабінет міністрів України затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду в 2010/11 МР. Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 лютого 2010 р. №155, оприлюдненому на урядовому сайті, повідомляє .АПК-Інформ

Згідно із постановою, встановлені наступні обсяги формування державного інтервенційного фонду: пшениця тверда і м`яка, зерносуміш пшениці та жита (меслин) - 1084 тис. тонн; жито озиме і ярове - 106 тис. тонн; ячмінь - 8,8 тис. тонн; кукурудза - 5,6 тис. тонн; цукор-пісок (буряковий) - 368 тис. тонн; молоко сухе - 6 тис. тонн; масло вершкове - 18 тис. тонн.