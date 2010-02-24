Анонс на 24 лютого

Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України

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У рамках форуму “Продекспо Україна 2010” відбудеться ІІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Молочний бізнес - 2010”. Обговорюватимуться основні тенденції української і світової молочної індустрії.

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Проект ЄС з підтримки наукових досліджень (JSO-ERA) проведе першу міжнародну конференцію в Києві “Науково-технічна співпраця між Україною і Європейським Союзом: стан, можливості і перспективи”.

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Прес-конференція на тему: "Прогнози щодо ринку нерухомості навесні". Учасники: президент Союзу фахівців нерухомого майна України Олександр Рубанов, директор компанії Realty House Генріх Людкевич і віце-президент Міжнародної федерації нерухомості "FIABCI-Україна" Олександр Бондаренко .

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Круглий стіл на тему: "Готується новий закон про товариства з обмеженою відповідальністю - чи будуть інвестиції?" за участю інвесторів, Державного агентства України по інвестиціях і інноваціях, юристів.

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Прес-конференція на тему: «Кредит МВФ: Європа рекомендує брати. Як діяти Україні, щоб врятувати економіку?”. Запрошені: Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації управління власністю і інвестицій; Андрій Новак, експерт з питань бюджету; Андрій Блінов, економічний експерт.

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На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція на тему: "О відчуженні земельних ділянок для громадських потреб і про мотиви суспільної необхідності. Проблеми і шляхи їх вирішення”.

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Кргулий стіл на тему: «Чи ошукують оператори своїх абонентів?». Питання: Чи завжди можуть допомогти споживачеві колл-центри операторів; строк від звернення до вирішення проблеми. Важелі впливу абонентів на оператора.

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Прес-конференція за участю надзвичайного і повноважного посла Швейцарії в Україні Й.В.Георг Цюблера на тему: «Вихід найбільшої швейцарської клініки «Valere» на український ринок.

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