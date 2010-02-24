Тігіпко: Азаров має більше шансів стати прем'єр-міністром

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ має більше шансів бути призначеним на пост прем`єр-міністра України.

Про це С.ТІГІПКО заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 33 від 24 лютого 2010 р.).

«Не хотілося б переходити на персоналії. Однак я вважаю, що шансів очолити Кабмін все ж більше має АЗАРОВ. Він ставленик найбільшої фракції у парламенті. Думаю, Миколі Яновичу буде легко розбудувати роботу Кабміну, міністерств, обласних структур – відновити вертикаль влади за допомогою Президента ЯНУКОВИЧА. Проте у нього можуть виникнути труднощі з проведенням реформ», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що з ним не проводили консультації про прем`єрство. «Не було зустрічі і після того, як він назвав три прізвища кандидатів на пост прем`єра. Думаю, такі переговори почнуться після четверга, після інавгурації», - зазначив С.ТІГІПКО.

При цьому С.ТІГІПКО заявив, що не бачить себе на других ролях у новому уряді. «Я можу давати свої пропозиції з проведенню реформ, розповідати про своє бачення ситуації, однак мені треба впливати на неї і реалізовувати свою, а не чужу програму», - сказав він.

С.ТІГІПКО також вважає, що нинішня парламентська коаліція не має майбутнього. «Її збереження піде на шкоду інтересам країни. Ми знову хочемо продовжити протистояння прем`єр – Президент? Я не розумію, навіщо сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО тримається за владу. Адже вона розуміє, що тим самим вона тільки погіршує ситуацію в країні. На мій погляд, вона мала піти у відставку ще два роки тому або, принаймні, у вересні 2009-го. Адже криза загострила протистояння гілок влади, а у цей час важлива її консолідація», - вважає він.

С.ТІГІПКО також висловив переконання, що сьогодні говорити про коаліцію навколо БЮТ не має сенсу. «Вихід один: ядром коаліції має стати Партія регіонів. Можливий розпуск парламенту не влаштовує нікого з чинних депутатів. Всі хочуть залишитися парламентаріями до 2012 року», - сказав він.