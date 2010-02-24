Кабмін виділив на протиповеневі заходи 175 млн. грн.
Із резервного фонду
Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду 175 млн. грн. на реалізацію протиповеневих заходів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабміні міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
«Це буде фінансування заходів МНС, Міністерства охорони здоров’я, Мінагрополітики, Мінтрансу – це практично всі міністерства, які потребують детальнішої підготовки до можливого паводку», - сказав В.Шандра.
Зокрема, за його словами, за рахунок цих коштів фінансуватимуться роботи із забезпечення пропуску криги і трансграничних вод дніпровського та деснянського каскадів, виконання санітарно-епідеміологічних заходів для забезпечення належної якості питної води у паводкових регіонах, а також належного стану гідротехнічних споруд та зливної каналізації.
Крім того, Кабінет Міністрів створив урядову комісію із запобігання повені та ліквідації її можливих наслідків.
За словами В.Шандри, комісію очолив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр Турчинов.
«До урядової комісії ввійшли майже всі керівники тих міністерств, які попередньо братимуть участь у мінімізації наслідків повені», - сказав В.Шандра.
Міністр повідомив, що, згідно з прогнозом гідрометцентру, цього року очікується повінь на рівні 1979 року. «Кількість снігу по Україні у 2-3 рази вища, ніж буває зазвичай, і на основі ряду даних прогнозується, що весняне водопілля буде або середнього рівня, або вищого за середній», - сказав він.
В.Шандра також зазначив, що спеціальні піротехнічні загони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій вже розпочали вибухові роботи з підриву криги на річках у Львівській, Миколаївський та Херсонській областях.