На інавгурацію від ЄС, крім Ештон, приїдуть Бузек та Фюле
13:42, 24 лютого 2010Різне
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Заявляють в Європарламенті
На інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від ЄС, крім шефа європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН, приїдуть президент Європарламенту Єжи БУЗЕК та комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні депутат Європарламенту Павел КОВАЛЬ, виступаючи на семінарі «Україна після виборів» у Європарламенті.
«Участь ЄС в інавгурації буде на дуже високому рівні», - сказав депутат.
Він також зазначив, що той факт, що новобраний Президент України свій перший закордонний візит планує здійснити до Брюсселя, є дуже важливим та символічним.
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