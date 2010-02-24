Росія відновить Саяно-Шушенську ГЕС до 2014 року

Росія планує до 2014 року відновити Саяно-Шушенську ГЕС, де внаслідок аварії минулого року загинуло 75 людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ, посилаючись на слова прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна.

«До 2014 року найбільша ГЕС країни має повністю стати до роботи. Причому на ній будуть замінені, як я вже казав, усі 10 турбін. Це будуть нові агрегати з покращеними характеристиками», - наголосив В.Путін.

За його словами, відновлювальні роботи на Саяно-Шушенській ГЕС проводяться згідно з графіком, у них задіяні 2,5 тис. чоловік, а також десятки одиниць спецтехніки.

В.Путін також повідомив, що сьогодні був запущений у роботу шостий блок електростанції, а до кінця року буде запущено ще три гідроагрегати - третій, четвертий і п`ятий.

«Загалом обсяг інвестицій на відновлення та модернізацію Саяно-Шушенської ГЕС становитиме близько 37 млрд. руб. (близько 1,23 млрд. дол..) », - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, на Саяно-Шушенській ГЕС 17 серпня 2009 року сталася аварія. За повідомленнями ЗМІ, герметичність одного з гідроагрегатів (усього на цій ГЕС їх 10) була порушена, внаслідок чого кришку турбіни зірвав стовп води. Станцію захлеснуло водою в той момент, коли в машинному залі та у приміщеннях під ним перебувало близько ста чоловік.