ПАРЄ може припинити моніторинг України

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлют ЧАВУШОГЛУ не виключає, що найближчим часом ПАРЄ припинить моніторинг України.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Президент ПАРЄ наголосив, що Україна – одна з найбільших та важливіших країн-учасниць Ради Європи та висловив сподівання, що у найближчому майбутньому ПАРЄ припинить моніторинг нашої країни.

У свою чергу, В.ЛИТВИН зазначив, що «по закінченню післявиборного періоду ми мусимо і, я думаю, ми зможемо прийняти ті рішення, які Україна зобов’язалася прийняти, вступаючи до РЄ». За його словами, Україна «повинна підійти до головування в Кабінеті Міністрів Ради Європи наступного року, виконавши всі свої зобов’язання як держава-член РЄ». Насамперед, вважає голова Верховної Ради, це потрібно самій Україні. Водночас, обома сторонами було визнано, що для проведення вкрай необхідних реформ потрібна політична стабільність, без якої неможливий економічний розвиток.

За словами В.ЛИТВИНА, треба зробити все, щоб «завершення виборів не ознаменувалося б початком політичної війни, а, судячи з останніх заяв, така загроза існує». «Нам вкрай важливо зберегти парламентаризм в Україні, перетворивши при цьому парламент із обслуговуючої інституції на інституцію, яка задає напрям і надає поштовх розвитку країни», – зазначив голова ВР. Він висловив сподівання, що Рада Європи підтримає Україну в цьому прагненні.

У відповідь президент ПАРЄ запевнив керівника українського парламенту в тому, що Парламентська асамблея Ради Європи та її комітети завжди будуть напоготові, щоб у разі необхідності надати допомогу Україні. «Як член турецької делегації в ПАРЄ, я завжди мав солідарну позицію з українською делегацією і залишуся на цій позиції, перебуваючи на посаді президента ПАРЄ», – зазначив М.ЧАВУШОГЛУ.