Головне на 24 лютого

Фінанси

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9750/7,9860 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9775/7,9835 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9760/7,9800 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2655/0,2659 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2655/0,2658 грн./рубль. На час закриття ціни піднялися до 0,2659/0,2661 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,0102 рубля за долар (-0,0873).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3505/1,3570 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7970/10,8155 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,7940/10,8055 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися до 10,7970/10,8090 грн./рубль.

Міністерство фінансів України 23 лютого продало облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 504,7 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, в результаті первинного розміщення ОВДП із терміном 175 днів (середньозважений рівень прибутковості - 22,71%) вдалося залучити 127,16 млн. грн., 231 день (22,94%) – 87,32 млн. грн., 637 днів (24%) – 99,4 млн. грн., 1 092 дні (22,68%) – 188,8 млн. грн., 1 799 днів (15%) – 1,008 млн. грн.

При цьому Мінфіну не вдалося провести розміщення ОВДП із терміном обігу 945 днів і встановленою прибутковістю 20%.

Річні преміальні американських банків і фінансових компаній склали за підсумками кризового 2009 року 20,3 мільярда доларів, що на 17% більше, ніж в попередньому році, повідомив головний ревізор Нью-Йорка Томас Дінаполі у вівторок в заяві, розміщеній на його офіційному сайті.

Бонусні скандали вибухнули в 2008 році, коли розголос одержали факти виплат мільйонних премій топ-менеджерам банків, яких від банкрутства врятувала тільки державна підтримка.

В цілому фонд сукупних виплат на Уолл-стріт склав близько 55 мільярдів доларів - це безпрецедентно величезна, рекордна сума, наголошується в заяві. Середній задекларований для виплати податків бонус на Уолл-стріт перевищив 123 тисячі доларів.

У трьох інвестиційних банках - Goldman Sachs, Morgan Stanley і JPMorgan Chase доходи виросли за минулий рік на 31%.

Дінаполі відзначив, що фінансова індустрія є одним з основних джерел формування бюджету.

"В той же час, для американців такі величезні бонуси сприймаються як гірка пілюля і не викликають розуміння", - мовиться в заяві.

Банківська індустрія одержала за підсумками 2009 року прибуток у розмірі 12,5 мільярдів доларів проти 4,5 мільярдів доларів в 2008 році і 100 мільярдів доларів за підсумками 2007 року, передає РІА "Новини".

Новини ПЕК

За газ, куплений у лютому цього року, НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» більш ніж 600 млн. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконувач обов’язків міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Чекаємо, що платіж буде в еквіваленті 5,1 млрд. грн.», - сказав І.Уманський, відзначивши, що ця сума становить трохи більше ніж 600 млн. дол.

"Газпром" може прийняти пропозицію України про участь у газотранспортному консорціумі, але при цьому будівництво двох газопроводів в обхід України – "Північного потоку" і "Південного потоку" – буде продовжено відповідно до плану. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу RT заступник голови правління "Газпрому", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр Медведєв.

"Спочатку був створений газовий консорціум, але за режима Ющенка ця робота була згорнута. Та ми взяли до уваги заяву пана Януковича про те, що він хотів би повернутися до цієї ідеї. Подивимося, в якій формі надійде пропозиція про такий проект. Але у будь-якому випадку будівництво "Південного потоку" і "Північного потоку" буде продовжено, оскільки альтернативи диверсифікації маршрутів постачання газу на експорт немає. Будівництво "Північного потоку" почнеться у квітні. По "Південному потоку" перший газ піде в 2015 г, – заявив О.Медведєв.

Агропром

На сьогодні експорт зернових з України з початку маркетингового року становить 16 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

За прогнозами Міністерства аграрної політики, експорт зерна з України поточного маркетингового року становитиме порядку 22 млн. тонн.

Згідно з балансом МінАП, пропозиція зерна в Україні в 2009-1010 МР становитиме 53,8 млн. тонн, при цьому внутрішнє виробництво прогнозується на рівні 46,2 млн. тонн, а загальна потреба внутрішнього ринку оцінюється у 47,3 млн. тонн. З них на харчові потреби – 6,8 млн. тонн, на насіння – 3,1 млн. тонн, на корм для худоби – 15 млн. тонн, на нехарчову переробку – 2 млн. тонн, а на експорт – 2 млн. тонн.

При цьому на кінець 2009-2010 МР очікуються залишки обсягом 6,5 млн. тонн.

(УНІАН)