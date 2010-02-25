На інавгурації у ВР присутні Кучма

На інавгурації у Верховній Раді України присутні колишній Президент України Леонід КУЧМА та ряд колишніх прем’єр-міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в сесійній залі парламенту України присутні колишні прем’єр-міністри України: Віталій МАСОЛ, Вітольд ФОКІН, Євген МАРЧУК.

Також в сесійній залі присутні колишня голова ВР УССР Валентина ШЕВЧЕНКО та екс-голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Також в сесійній залі перебуває дружина новообраного Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ з онуком.

В ложі уряду частково присутні члени Кабінету міністрів України, але немає прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

В сесійній залі також присутня Секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.