Депутати від БЮТ і Тимошенко відсутні на інавгурації

Народні депутати від БЮТ і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відсутні у сесійній залі Верховної Ради на церемонії інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, місця депутатів фракції БЮТ у сесійній залі вільні. Так само вільне місце прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Не з’явилися на інавгурацію переважна кількість членів уряду.

За декілька днів до інавгурації члени БЮТ заявляли, що не братимуть участі в засіданні ВР, а пізніше не виключили, що все ж таки прийдуть.

Сьогодні о 9-й годині відбулося засідання фракції БЮТ, однак члени фракції відмовляються від будь-яких коментарів.

Водночас на інавгурацію прибули колишній Президент України Леонід КУЧМА і ряд колишніх прем’єр-міністрів України, зокрема, Віталій МАСОЛ, Вітольд ФОКІН, Євген МАРЧУК.

Також у сесійній залі присутні колишній голова Верховної Ради УРСР Валентина ШЕВЧЕНКО і екс-голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.