Анонс на 25 лютого

Відбудеться конференція "Комерційне плодоовочівництво, квітникарство та озеленення в Україні". Учасники: радник з питань сільського господарства, природи та якості продуктів харчування посольства Королівства Нідерландів в Києві Мейвес Брауер; експерт Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Карен Фішер; менеджер з сільського господарства Представництва BASF в Україні Ханс Бестман; президент холдингу "Агроф`южн" Сергій Сипко, засновник ТОВ "Ольвита" Юрій Богуславський та інші.

***

Відбудеться засідання НКРЕ.

***

У ВРУ розпочнеться урочисте засідання з нагоди складення присяги новообраним Президентом України Віктором Януковичем Українському народу. У ході засідання В Янукович звернеться до Українського народу з інавгураційною промовою. По завершенні В.Янукович прибуде до Секретаріату Президента України, де відбудеться церемонія принесення військових почестей Президентові України. Після рапорту начальника Генерального штабу, Головнокомандувача ЗСУ Івана Свіди воїни Почесної варти пройдуть урочистим маршем перед Президентом України, Верховним Головнокомандувачем. В "Українському домі" відбудеться Урочистий прийом від імені Президента України В.Януковича для керівників іноземних делегацій. Президентський прийом буде транслюватися в прямому ефірі.

***

Державна податкова адміністрація України проведе «пряму» телефонну лінію з питань антикорупційної політики. У роботі візьме участь перший заступник податкової міліції, начальник управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Володимир Баканов.

***

Відбудуться публічні дебати на тему: «Україна не подолає кризи без Росії». Організатори: Фонд «Ефективне Управління» і компанія Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Учасники: Кирило Дмитрієв, президент Icon Private Equity; Євген Гавриленков, керуючий директор групи компаній Тройка, Росія; Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна, політолог, шеф-редактор газети «Лівий берег», Андрій Шевченко, перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України, політик, журналіст.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.