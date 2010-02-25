Курс НБУ на 25.02.10

Офіційний курс НБУ на 25.02.10100 USD - 799.0000 (24 лютого - 799.0000)100 EUR - 1082.4053 (24 лютого - 1084.8023)10 RUR - 2.6606 (24 лютого - 2.6500)Облікові курси банківських металів на 25.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87330.70 (24 лютого-88848.80)961 XAG 10 Срібло-1259.22 (24 лютого-1286.39)962XPT10Платина-119610.30(24 лютого-122966.10)964 XPD 10 Паладій-34277.10 (24 лютого-35555.50)

Офіційний курс НБУ на 25.02.10 100 USD - 799.0000 (24 лютого - 799.0000) 100 EUR - 1082.4053 (24 лютого - 1084.8023) 10 RUR - 2.6606 (24 лютого - 2.6500) Облікові курси банківських металів на 25.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87330.70 (24 лютого-88848.80) 961 XAG 10 Срібло-1259.22 (24 лютого-1286.39) 962XPT10Платина-119610.30(24 лютого-122966.10) 964 XPD 10 Паладій-34277.10 (24 лютого-35555.50)

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