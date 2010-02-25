Янукович скоротить видатки на утримання Секретаріату
Усі свої обіцянки виконає...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє скоротити видатки на утримання Секретаріату глави держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час інавгураційної промови у Верховній Раді.
В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що усі свої обіцянки, які він дав українському народу, виконає.
Зокрема, за словами Президента, будуть виплачені усі заборгованості із зарплат і пенсій, «чого так і не зробив діючий уряд». Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, враховуючи катастрофічну ситуацію з державними фінансами, це буде зроблено за рахунок скорочення витрат на бюрократичну систему.
«Одним з моїх перших указів на посту Президента буде указ про скорочення видатків на Секретаріат Президента та інші структури, які забезпечують його діяльність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.