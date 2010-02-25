Янукович скоротить видатки на утримання Секретаріату

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє скоротити видатки на утримання Секретаріату глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час інавгураційної промови у Верховній Раді.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що усі свої обіцянки, які він дав українському народу, виконає.

Зокрема, за словами Президента, будуть виплачені усі заборгованості із зарплат і пенсій, «чого так і не зробив діючий уряд». Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, враховуючи катастрофічну ситуацію з державними фінансами, це буде зроблено за рахунок скорочення витрат на бюрократичну систему.

«Одним з моїх перших указів на посту Президента буде указ про скорочення видатків на Секретаріат Президента та інші структури, які забезпечують його діяльність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.