Ахметов: БЮТ і НУ–НС треба вміти визнавати свої помилки

Народний депутат України від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ вважає, що відсутність депутатів від фракцій «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ на інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА продемонструвала їхню політичну культуру.

"Те, що вони не були присутні, це показує їхній рівень культури. Перемогу В.ЯНУКОВИЧА визнав увесь світ. Взагалі, важливо вміти визнавати свої помилки", - сказав Р.АХМЕТОВ в ексклюзивному коментарі "Левому берегу", виходячи з будинку Верховної Ради України.

Разом з тим, йому важко відповісти на запитання, чи позначиться демарш демократів на їх майбутніх коаліційних перспективах. "Все в їхніх руках", - сказав Р.АХМЕТОВ.

Про сам же формат нової коаліції, вважає Р.АХМЕТОВ, говорити ще рано. "У будь-якому разі, поведінка депутатів від БЮТ не знижує легітимність В.ЯНУКОВИЧА", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від БЮТ і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також частина депутатів з фракції НУ-НС не прийшли у Верховну Раду на церемонію інавгурації новообраного Президента України В.ЯНУКОВИЧА.