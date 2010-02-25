Янукович створив Адміністрацію Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Адміністрацію Президента України і призначив її главою Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 25 лютого “Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України”, текст якого розміщено на сайті глави держави.

З метою забезпечення ефективного здійснення Президентом України своїх конституційних повноважень, реалізації главою держави консолідуючої ролі з об`єднання усіх конструктивних сил в суспільстві, прискореного вирішення нагальних соціальних, економічних та інших проблем, скорочення видатків Державного бюджету, відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України В.ЯНУКОВИЧ постановив утворити Адміністрацію Президента України, ліквідувавши Секретаріат Президента України.

На цю структуру Президент поклав організаційне, правове, консультативне, матеріально-технічне та інше забезпечення здійснення своїх конституційних повноважень.

Цим це указом главою Адміністрації Президента України призначено С.ЛЬОВОЧКІНА.

Йому доручено у тижневий строк внести на затвердження глави держави проект Положення про Адміністрацію Президента України, а також пропозиції щодо її структури, граничної чисельності працівників, передбачивши зменшення її не менше, ніж на 20% відсотків.

Працівникам Секретаріату Президента України В.ЯНУКОВИЧ вказав продовжувати виконувати покладені на них посадові обов`язки до припинення в установленому порядку трудового договору з ними.