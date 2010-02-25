Митрополит Володимир подарував Януковичу перстень Ярослава Мудрого

Предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР подарував Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ перстень-печатку Київського князя Всеволода, сина благовірного князя Ярослава Мудрого, яку той отримав у дар від Візантійського імператора Костянтина у 1043 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-офісі Української православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед церемонією інавгурації Президента України у Києво-Печерській Лаврі відбувся подячний молебень, після якого В.ЯНУКОВИЧ отримав благословення на президентство.