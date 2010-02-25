Політологи не виключають прем'єрство Яценюка

Українські політологи не виключають, що Арсеній ЯЦЕНЮК може обійняти посаду прем`єр-міністра при президенты Вікторі ЯНУКОВИЧУ.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Київського інституту управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

«Я думаю, що вже найближчим часом він (ЯНУКОВИЧ) зробить дуже цікаву пропозицію в кадровому плані своїм колишнім політичним опонентам, я маю на увазі, що найближчим часом ми можемо побачити поряд з ЯНУКОВИЧЕМ прем`єр-міністром ЯЦЕНЮКА», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

У той же час він зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ у своїй політиці йтиме на поступки побажанням західної України. На його думку, на деякому етапі він намагатиметься сподобатися заходу України. У той же час, політолог вважає, що від ЯНУКОВИЧА не варто чекати великих перетворень, «я не думаю, що будуть здійснені якісь радикальні кроки, я не думаю, що будуть здійснені якісь реформи. ЯНУКОВИЧ за своєю суттю не є реформатором», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу політолог Дмитро ВИДРІН підкреслив, що становище економіки не дозволяє новій владі не проводити ніяких перетворень.

У той же час директор центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ не одержав повного контролю над управлінням країною. «Навіть одержати контроль над урядом він не може і, найімовірніше, не одержить. Більше того, після позачергових парламентських виборів він теж не одержить повного контролю над урядом, адже немає шансів створити однопартійну більшість», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він пояснив це тим, що Партія регіонів не має шансів набрати на можливих позачергових виборах у Верховну Раду 50% голосів виборців.