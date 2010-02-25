Шевченківська райрада скасувала приватизацію книгарні „Сяйво”

Шевченківська районна в м. Києві рада скасувала пункт 35 додатку 2 свого рішення від 30 серпня 2007 р. щодо приватизації нежитлового приміщення за адресою вул. Велика Васильківська, 6, де розташована книгарня „Сяйво”.

Як повідомляє прес-служба Шевченківської райдержадміністрації, таке рішення було прийняте сьогодні, 25 лютого з ініціативи голови району Віктора ПИЛИПИШИНА.

Відповідний проект рішення був підтриманий усіма фракціями районної ради за винятком фракції Блоку Черновецького, яка не брала участі в голосуванні.

Проти даного рішення голосувала і районний депутат Тетяна ДОНЕЦЬ, яка раніше звинувачувала районну владу в приватизації об’єктів комунальної власності, зазначається в повідомленні прес-служби Шевченківської РДА.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ «Книгарня «Сяйво» за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого 2010 р. на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні увечері 50 особами приміщення книгарні "Сяйво".

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ тоді стверджував, що ситуацію можуть вирішити лише влада Шевченківського району столиці на чолі з головою райдержадміністрації В.ПИЛИПИШИНИМ.

У Шевченківській райдержадміністрації столиці повідомили, що засідання суду щодо законності продажу приміщення книжкового магазину "Сяйво" перенесено на 1 березня.

19 лютого Кирило КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні "Сяйво" у центрі Києва.

22 лютого на прес-конференції в УНІАН Ростислав КОРНІЄНКО, представники якого з 19 лютого перебувають у приміщенні магазину "Сяйво", заявив, що є законним директором магазину.