«Укрзалізниця» формує додаткові запаси бутового каменю

До 10 березня в кар`єрах «Укрзалізниці» будуть сформовані додаткові запаси бутового каменю – 50 тис. куб. м, який у разі потреби буде оперативно застосований для боротьби з весняною повінню.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

В цілому начальники залізниць затвердили „Оперативні плани підготовки споруд колійного господарства та об`єктів водопостачання до пропускання весняної повені в 2010 році”, згідно з яким створено аварійний запас протирозмивних матеріалів – 24078 куб. м, зокрема бутовий камінь – 8445 куб. м, щебінь – 12803 куб. м, пісок – 2830 куб. м, визначені місця їх складування.

В цілому на залізницях України сформовані 23 протирозмивні потяги і 13 водопотягів: на Львівській залізниці – 11 протирозмивних потягів, на Південно-Західній – 10 протирозмивних потягів, на Південній – 2 протирозмивні потяги і 13 водопотягів. У разі потреби їхня кількість буде збільшена, зазначають у відомстві.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” готує транспортно-дорожній комплекс до пропускання льодоходу і весняної повені. На кожній із шести залізниць працюють оперативні штаби, які здійснюють додаткові заходи для забезпечення надійної експлуатації ділянок залізничного полотна, котрі знаходяться в складних інженерно-геологічних умовах. За результатами огляду інженерних споруд восени 2009 р. фахівці заздалегідь визначили понад 440 найбільш небезпечних ділянок, на яких під час руху локомотивні бригади мають бути особливо уважні. За небезпечними місцями земляного полотна закріплені відповідальні працівники. Також діє наказ генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА „Про підготовку інженерних споруд залізниць України до пропускання льодоходу і весняної повені в 2010 році”.