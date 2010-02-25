Страхові компанії перерахували у держбюджет 26 млн. грн.

У січні 2010 р. страхові компанії України перерахували до бюджету податки і збори в сумі 26 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.

Зокрема сума перерахованого податку на прибуток склала 11,2 млн. грн., що на 22% більше, в порівнянні з січнем 2009 р.

При цьому податок на прибуток, сплачений групою страхових компаній з сумою страхових премій понад 150 млн. грн., які формують 62,2% загальної суми таких премій в Україні, складає 54,8% від сплати цього податку всіма страховими компаніями.