Страхові компанії перерахували у держбюджет 26 млн. грн.
16:41, 25 лютого 2010Різне
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У січні цього року
У січні 2010 р. страхові компанії України перерахували до бюджету податки і збори в сумі 26 млн. грн.
Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.
Зокрема сума перерахованого податку на прибуток склала 11,2 млн. грн., що на 22% більше, в порівнянні з січнем 2009 р.
При цьому податок на прибуток, сплачений групою страхових компаній з сумою страхових премій понад 150 млн. грн., які формують 62,2% загальної суми таких премій в Україні, складає 54,8% від сплати цього податку всіма страховими компаніями.
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