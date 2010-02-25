Янукович планує 5 березня відвідати Москву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 5 березня відвідати Росію.

«Ми домовилися з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим про це», – сказав В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з головою Державної Думи Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ і главою Адміністрації Президента Росії Сергієм НАРИШКІНИМ, повідомляє прес-служба Президента України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “головна мета цього візиту – значно активізувати відносини з Росією, особливо в економічній сфері”.

Прес-служба глави держави також зазначає, що на прохання В.ЯНУКОВИЧА російська делегація відклала в четвер свій відліт і залишилася в Україні для проведення додаткових зустрічей.

Раніше, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що на наступному тижні він планує відвідати Брюссель.