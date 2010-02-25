Кабмін призначив Клюєва в.о. міністра внутрішніх справ

Кабінет міністрів України поклав виконання обов’язків міністра внутрішніх справ на першого заступника міністра МВС Михайла КЛЮЄВА.

Відповідне розпорядження №267 від 24 лютого розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, рішення прийнято з метою забезпечення виконання завдань, покладених на МВС та підпорядковані йому органи і підрозділи, до завершення розгляду справи у відповідних судах стосовно Юрія ЛУЦЕНКА.

Розпорядженням доручено заступникові міністра внутрішніх справ М.КЛЮЄВУ здійснювати повноваження міністра, “передбачені абзацом третім пункту 9, підпунктами 3, 4, 7-9, 13 і 15 пункту 10 та абзацом третім пункту 13 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1383 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 40, ст. 2687; 2008 р., № 16, ст. 416, № 35, ст. 1174), за погодженням з першим віце-прем’єр-міністром України”.