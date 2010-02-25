Головне на 25 лютого

Фінанси

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні 2010 року становив 229 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що повернення сальдо до позитивного значення у порівнянні з дефіцитом наприкінці минулого року зумовлене сезонним зниженням ділової активності на початку року, відсутністю значного відтоку в статті «Доходи», істотним розширенням профіциту торгівлі послугами і скороченням обсягів поставок природного газу.

«Але у порівнянні з січнем минулого року позитивне сальдо цього рахунку скоротилося (на 460 млн. дол.), що, втім, повністю пояснюється дуже низькими поставками природного газу в січні 2009 року. В результаті кумулятивний (за останні 12 місяців) дефіцит поточного рахунку збільшився і сягнув 2,4 млрд. дол. (у грудні – 1,9 млрд. дол.)», – йдеться у повідомленні НБУ.

Водночас негативне зведене сальдо платіжного балансу у порівнянні з попередніми місяцями розширилося до 1,1 млрд. дол. через відновлення формування дефіциту фінансового рахунку (1,3 млрд. дол.). Головними чинниками, як і минулого року, були погашення банківським сектором своїх зовнішніх боргових зобов`язань, високі обсяги приросту готівкових коштів в інших секторах економіки і низькі обсяги притоку прямих іноземних інвестицій.

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість проведення спеціальних аукціонів з продажу валюти населенню після 20 числа місяця лише за достатнього обсягу заявок.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

Він зазначив, що Нацбанк продовжуватиме проводити спецаукціони з продажу валюти, при цьому, ймовірно, дещо відкоригує графік проведення, з урахуванням того, що основний обсяг виплат за кредитами і відповідно основний обсяг заявок припадає на першу половину місяця.

«НБУ удосконалює проведення по датах, щоб проводити аукціони до 20 числа, коли проходять всі виплати, а після 20 числа, можливо, буде лише один аукціон, а, можливо, і не буде», - сказав С.КРУГЛИК.

Таким чином, ймовірно, після 20 числа місяця НБУ проводитиме спецаукціони за потреби, тобто за достатнього обсягу заявок. При цьому, який саме обсяг заявок Нацбанк вважатиме достатнім, не уточнюється.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s відкликало рейтинги АКБ «Укрсоцбанк».

Про це йдеться у повідомленні рейтингового агентства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, Moody`s відкликало довгостроковий рейтинг по депозитах в національній валюті Ва1 (прогноз – «стабільний»), довгостроковий рейтинг по депозитах в іноземній валюті В3 (прогноз – «негативний»), короткостроковий рейтинг за зобов`язаннями в національній та іноземній валюті «Not Prime», рейтинг фінансової стійкості D- (прогноз – "негативний"), рейтинг за національною шкалою Аа1.ua.

У повідомленні наголошується, що рейтинги відкликані з ділових причин.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9770/7,9855 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9785/7,9810 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9760/7,9795 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/0,2658 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2654/0,2657 грн./рубль. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 30,04 рублів за долар (+0,0298).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3455/1,3540 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7540/10,7715 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,7430/10,7590 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні піднялися до 10,7510/10,7585 грн./євро.

Новини ПЕК

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» переказав Білорусі платіж у розмірі 625 мільйонів доларів за 12,5% акцій «Белтрансгазу». Про це повідомила представник міністерства фінансів Білорусі Олена Слижевська.

За її словами, Білорусь 24 лютого одержала платіж російського концерну, передає Лента.ру. Таким чином, тепер «Газпром» є власником 50% цінних паперів «Белтрансгазу».

Угоду купівлі-продажу акцій «Белтрансгазу» сторони підписали у травні 2007 року. Загальна сума угоди становить 2,5 мільярда доларів. Ці кошти мали бути виплачені в чотири етапи з 2007 по 2010 рік.

Перший платіж був здійснений 4 червня 2007 року, другий – 31 січня 2008 року, третій –11 лютого 2009 року. Лютневий транш був четвертим і останнім.

«Белтрансгаз» є монополістом на білоруському газовому ринку. Газотранспортна система (ГТС) республіки, що експлуатується компанією, включає в себе сім магістральних газопроводів, 233 газорозподільні станції, а також кілька підземних сховищ газу. Загальна протяжність ГТС становить 7420 кілометрів.

Україна в січні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 74,9%, або 237,3 млн. кВт/год., у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 554,1 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики Украиїни.

Згідно з повідомленням, майже дворазове збільшення обсягів поставок зумовлене тим, що держпідприємство "Укрінтеренерго" відновило експорт електроенергії до Білорусі, на яку минулого місяця припало 46,6% усього експортованого Україною обсягу електроенергії, пояснили у міністерстві.

"Укрінтеренерго" в січні поставило до Білорусі 258,4 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні минулого року поставки до цієї країни не здійснювалися.

Незважаючи на лібералізацію експорту, поставки електроенергії з острова Бурштинської ТЕС у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії у звітному періоді зменшилися на 6,9%, або 21,7 млн. кВт/год., у порівнянні з січнем 2009 року – до 295 млн. кВт/год., тоді як у січні 2009 року падіння експорту становило 11,5% (41,2 млн. кВт/год.).

Польща минулого місяця, як і в січні 2009 року, не імпортувала українську електроенергію.

Приватизація

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ) не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ оголосив конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ) 30 грудня цього року.

Початкова вартість пакету акцій складала 19 млн. 15 тис. грн.

Шевченківська районна в м. Києві рада скасувала пункт 35 додатку 2 свого рішення від 30 серпня 2007 р. щодо приватизації нежитлового приміщення за адресою вул. Велика Васильківська, 6, де розташована книгарня „Сяйво”.

Як повідомляє прес-служба Шевченківської райдержадміністрації, таке рішення було прийняте сьогодні, 25 лютого з ініціативи голови району Віктора ПИЛИПИШИНА.

Відповідний проект рішення був підтриманий усіма фракціями районної ради за винятком фракції Блоку Черновецького, яка не брала участі в голосуванні.

Проти даного рішення голосувала і районний депутат Тетяна ДОНЕЦЬ, яка раніше звинувачувала районну владу в приватизації об’єктів комунальної власності, зазначається в повідомленні прес-служби Шевченківської РДА.

(УНІАН)