Курс НБУ на 26.02.10

Офіційний курс НБУ на 26.02.10100 USD - 799.0000 (25 лютого - 799.0000)100 EUR - 1077.7711 (25 лютого - 1082.4053)10 RUR - 2.6587 (25 лютого - 2.6606)Облікові курси банківських металів на 26.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87310.73 (25 лютого-87330.70)961 XAG 10 Срібло-1272.01 (25 лютого-1259.22)962XPT10Платина-120649.00(25 лютого-119610.30)964 XPD 10 Паладій-33238.40 (25 лютого-34277.10)

Офіційний курс НБУ на 26.02.10 100 USD - 799.0000 (25 лютого - 799.0000) 100 EUR - 1077.7711 (25 лютого - 1082.4053) 10 RUR - 2.6587 (25 лютого - 2.6606) Облікові курси банківських металів на 26.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87310.73 (25 лютого-87330.70) 961 XAG 10 Срібло-1272.01 (25 лютого-1259.22) 962XPT10Платина-120649.00(25 лютого-119610.30) 964 XPD 10 Паладій-33238.40 (25 лютого-34277.10)

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