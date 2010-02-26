Курс НБУ на 26.02.10
01:28, 26 лютого 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.02.10100 USD - 799.0000 (25 лютого - 799.0000)100 EUR - 1077.7711 (25 лютого - 1082.4053)10 RUR - 2.6587 (25 лютого - 2.6606)Облікові курси банківських металів на 26.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87310.73 (25 лютого-87330.70)961 XAG 10 Срібло-1272.01 (25 лютого-1259.22)962XPT10Платина-120649.00(25 лютого-119610.30)964 XPD 10 Паладій-33238.40 (25 лютого-34277.10)
Офіційний курс НБУ на 26.02.10
100 USD - 799.0000 (25 лютого - 799.0000)
100 EUR - 1077.7711 (25 лютого - 1082.4053)
10 RUR - 2.6587 (25 лютого - 2.6606)
Облікові курси банківських металів на 26.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-87310.73 (25 лютого-87330.70)
961 XAG 10 Срібло-1272.01 (25 лютого-1259.22)
962XPT10Платина-120649.00(25 лютого-119610.30)
964 XPD 10 Паладій-33238.40 (25 лютого-34277.10)
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