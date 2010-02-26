Колесніков за призначення Азарова на посаду прем’єра

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ висловлюється за призначення Миколи АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра України.

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українськи”.

Говорячи про те, кого він підтримує з озвучених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прізвищ можливих прем’єрів - Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і М.АЗАРОВА, депутат зауважив, що це вирішуватиме Верховна Рада. “Нехай парламент вирішує, хто буде. Ми виступатимемо за нашого однопартійця - АЗАРОВА”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

На його переконання, на певний період навколо М.АЗАРОВА можуть об’єднатися депутати. “Далі все залежатиме від його дій. Є програма реформ, є програма Президента ”Україна для людей”. А хто її виконуватиме, за великим рахунком, не має значення”, - додав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що нова коаліція може об’єднуватись навколо проукраїнської програми, як вийти з кризи і вибудувати правильну систему реформ. “Якщо ”Наша Україна” поділяє її, я не бачу особливих перепон для створення коаліції”, - додав він.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що Партія регіонів готова розділити відповідальність не лише у гуманітарному, а й в економічному блоці уряду з іншими політичними силами парламенту. “Якщо вийдемо з кризи, розділимо перемогу, як і поразку. Діалог навколо посад можливий. Треба сідати й говорити”, - сказав він, додавши, що з ”бютівцями” таких переговорів Партія регіонів не веде.

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що буде створено переговорну групу, яку очолить М.АЗАРОВ. За його словами, і сам В.ЯНУКОВИЧ допомагає створенню нової коаліції.