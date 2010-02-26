Обсяг рекламних послуг в Україні збільшився на 44%

Обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах), що надаються, в Україні січні 2010 року збільшився на 43,9%, порівняно із січнем 2009 року, до 309,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Порівняно з груднем 2009 року нинішній обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні скоротився на 50,3%.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році обсяг надаваних рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні скоротився на 26,4%, порівняно з 2008 роком, до 4 млрд. 260,7 млн. грн.