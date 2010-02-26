Головне на 26 лютого

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з економічних реформ.

Як зазначається у документі, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, комітет створено “з метою впровадження системних економічних реформ, що спрямовані на вихід із фінансової та економічної кризи, забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”.

Комітет з економічних реформ створено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Основними завданнями Комітету визначено:

опрацювання з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду загальнодержавної стратегії економічних реформ, спрямованих на впровадження передвиборної програми «Україна – для людей»;

визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення необхідних економічних реформ та підготовка відповідних законопроектів для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

забезпечення проведення громадських обговорень загальнодержавної стратегії економічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення суспільного консенсусу;

здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації загальнодержавної стратегії економічних реформ та підготовка пропозицій щодо необхідного її коригування.

Також В.ЯНУКОВИЧ установив, що Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів; головою Комітету є Президент України; персональний склад Комітету затверджується Президентом за поданням виконавчого секретаря Комітету.

Виконавчим секретарем Комітету призначено першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірину АКІМОВУ.

Президент доручив їй внести у двотижневий строк проект положення про Комітет з економічних реформ та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників відповідних державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, провідних вітчизняних та іноземних фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, консалтингових та аудиторських компаній.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав Указ “Про утворення Національного антикорупційного комітету”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається, документ підписано "з метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, керуючись Законом України «Про основи національної безпеки України», яким поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві та відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28 частини першої статті 106 Конституції України".

Зокрема Указ передбачає утворення Національного антикорупційного комітету як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Основним завданням цього органу є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень, передбачених частиною другою статті 102, пунктом 1 частини першої статті 106 Конституції України.

Передбачено, що завданням Національний антикорупційний комітет здійснює системний аналіз стану корупції в Україні та заходів, що вживаються для запобігання і протидії їй; розробляє антикорупційні заходи, в тому числі з метою гармонізації законодавства та усунення наявних у ньому протиріч; готує пропозиції про спрощення дозвільних та інших процедур щодо ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, які зумовлюють порушення у цій сфері; розробляє з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних світових організацій проекти актів законодавства з питань посилення боротьби з корупцією; бере участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в частині, що стосується питань запобігання та протидії корупції.

Також передбачено, що НАК утворюється у складі Голови, яким є Президент, виконавчого секретаря та інших членів. Виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету є Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Персональний склад Національного антикорупційного комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

Разом з тим виконавчому секретареві Комітету доручено внести у двотижневий строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних та інших державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених та інших фахівців.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Національна комісія регулювання електроенергетики не змінила роздрібні тарифи енергозабезпечувальних компаній на березень, залишивши їх на рівні, затвердженому для лютого.

Про це сказано у постанові комісії №155 від 23 лютого ц.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго збережено на рівні 48,5 коп. за кВт/год. (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу – 64,28 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

У січні НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергозабезпечувальних компаній на лютий на 2,5%.

НАК «Енергетична компанія України» повідомляє про рекордно низькі запаси вугілля на ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, виступаючи на підсумковій колегії Міністерства палива й енергетики, президент НАК «ЕКУ» Володимир Зіневич.

За його словами, на сьогодні на складах ТЕС є 768 тис. тонн вугілля.

«На сьогодні на складах 768 тис. тонн вугілля. Такого за всю історію ніхто не пам`ятає», –сказав він. При цьому В.Зіневич відзначив, що, починаючи з вересня 2009 року, ДП «Вугілля України» недопоставила ТЕС близько 1 млн. тонн вугілля.

У зв`язку з цим він відзначив, що дефіцит вугілля, особливо газової групи, змушує ТЕС використовувати в генерації електроенергії природний газ, тим самим знижуючи свою рентабельність.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Зіневич заявляв, що НАК «ЕКУ» вважає доцільним імпорт 1,5 млн. тонн енергетичного вугілля газової групи у зв`язку з його дефіцитом на складах державних ТЕС.

В Україні заборгованість з виплати заробітної платні з початку року збільшилася на 14,9%, і на 1 лютого 2010 р. склала 1,692 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 лютого ц.р. зафіксований в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплатні на 1 лютого 2010 р. склала 304,709 млн. грн. (у порівнянні з 1 січня 2010 р. виросла на 14,5%), в Луганській – 159,307 млн. грн. (зростання 20,3%), в Харківській – 114,664 млн. грн. (скорочення заборгованості на 4,1%). На другому місці (після Донецької області) з рівня заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ – 169,522 млн. грн. (зростання з початку року – 20,8%).

Держкомстат відзначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, окрім Дніпропетровської (на 1 лютого 2010 р. заборгованість по області складає 86,492 млн. грн.), Тернопільської (10,528 млн. грн.) і Харківської обл. (114,664 млн. грн.).

В одній області заборгованість на 1 лютого не перевищувала 10 млн. грн.: у Чернівецькій обл. – 7,966 млн. грн. (ріст з початку року – 39,6%), а також в Севастополі – 9,17 млн. грн. (ріст – 114,4%).

Національний банк України відзначає поступове зниження попиту як на готівкову, так і безготівкову іноземну валюту в лютому поточного року.

Про це сказано в повідомленні регулятора, розміщеному на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, цьому сприяє зменшення платежів на користь нерезидентів за імпортними контрактами й кредитними угодами. «Це позитивно позначилося на курсовій динаміці гривні, яка зміцнилася на міжбанківському ринку щодо долара США на 0,5%, до 7,9797 грн./дол. США, а в готівковому сегменті – на 1,07%, до 8,0151 грн./дол. США», – відзначає НБУ.

У таких умовах Нацбанк мав можливість не тільки зменшити обсяги своїх негативних валютних інтервенцій, а й купувати в останні дні місяця іноземну валюту, збільшуючи обсяг міжнародних резервів.

Офіційний курс гривні з початку лютого зміцнився щодо долара США на 0,14% – до 7,99 грн./дол. США, до євро – на 3,78%, до 10,7777 грн./євро, а до російського рубля – знизився на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублів.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9785/7,9820 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9775/7,9800 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2657 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2660/0,2663 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,99 рубля за долар (-0,05).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,3530/1,3625 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8035/10,8245 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8440/10,8565 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли максимуму – 10,7510/10,7585 грн./євро.

(УНІАН)