Курс НБУ на 01.03.10

Офіційний курс НБУ на 01.03.10100 USD - 799.0000 (26 лютого - 799.0000)100 EUR - 1084.2430 (26 лютого - 1077.7711)10 RUR - 2.6599 (26 лютого - 2.6587)Облікові курси банківських металів на 01.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88888.75 (26 лютого-87310.73)961 XAG 10 Срібло-1287.99 (26 лютого-1272.01)962XPT10Платина-123046.00(26 лютого-120649.00)964 XPD 10 Паладій-34357.00 (26 лютого-33238.40)

Офіційний курс НБУ на 01.03.10 100 USD - 799.0000 (26 лютого - 799.0000) 100 EUR - 1084.2430 (26 лютого - 1077.7711) 10 RUR - 2.6599 (26 лютого - 2.6587) Облікові курси банківських металів на 01.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88888.75 (26 лютого-87310.73) 961 XAG 10 Срібло-1287.99 (26 лютого-1272.01) 962XPT10Платина-123046.00(26 лютого-120649.00) 964 XPD 10 Паладій-34357.00 (26 лютого-33238.40)

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