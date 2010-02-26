Курс НБУ на 01.03.10
20:49, 26 лютого 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.03.10100 USD - 799.0000 (26 лютого - 799.0000)100 EUR - 1084.2430 (26 лютого - 1077.7711)10 RUR - 2.6599 (26 лютого - 2.6587)Облікові курси банківських металів на 01.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88888.75 (26 лютого-87310.73)961 XAG 10 Срібло-1287.99 (26 лютого-1272.01)962XPT10Платина-123046.00(26 лютого-120649.00)964 XPD 10 Паладій-34357.00 (26 лютого-33238.40)
Офіційний курс НБУ на 01.03.10
100 USD - 799.0000 (26 лютого - 799.0000)
100 EUR - 1084.2430 (26 лютого - 1077.7711)
10 RUR - 2.6599 (26 лютого - 2.6587)
Облікові курси банківських металів на 01.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-88888.75 (26 лютого-87310.73)
961 XAG 10 Срібло-1287.99 (26 лютого-1272.01)
962XPT10Платина-123046.00(26 лютого-120649.00)
964 XPD 10 Паладій-34357.00 (26 лютого-33238.40)
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