Анонс на 1 березня

Президент України Віктор Янукович здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя.

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Відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів України.

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Розпочнеться засідання Погоджувальної ради.

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Відбудеться спільна прес-конференція голови Комісії з питань конкуренції Швейцарської Конфедерації Вальтера Штоффеля та в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка. Керівники антимонопольних відомств проінформують про результати переговорів про посилення співробітництва у банківській та фінансовій сферах, ПЕК, на ринках транспорту, зв`язку тощо. Крім того, будуть представлені конкретні форми та напрямки міжвідомчої взаємодії, спрямовані на укладення двостороннього Меморандуму про співробітництво в галузі конкуренції.

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