Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК написала заяву про відставку.

Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

За її словами, вона написала заяву тільки 25 лютого, тому що керувалась основним принципом функціонування держави - безперервністю влади, принципом правонаступництва.

«З огляду на те, що в адміністрації Президента предметом моєї діяльності були чи не основні повноваження Президента, зокрема, йдеться про повноваження, пов’язані із законодавчою діяльністю, законодавчими ініціативами Президента, напрацюванням правових позицій Президента, в тому числі правовими позиціями Президента у Конституційному Суді, з питаннями представлення інтересів Президента у судах загальної юрисдикції, - тому, виходячи з державницької позиції, я вважала за необхідне забезпечити безперервність діяльності інституту Президента», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що прийняла рішення виконувати свої обов’язки, поки не передасть всю наявну інформацію та документацію новому керівництву Адміністрації Президента.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, після того, як у неї з’явилась можливість ввести в курс справ нове керівництво Адміністрації Президента, нею була написана «заяву про відставку з етичних міркувань».

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого новий глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ утворив замість Секретаріату Президента Адміністрацію Президента і призначив її главою Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Працівникам Секретаріату Президента України В.ЯНУКОВИЧ вказав продовжувати виконувати покладені на них посадові обов`язки до припинення в установленому порядку трудового договору з ними.