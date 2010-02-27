ПР разом з Черновецьким готують новий закон про столицю

Юридичні експерти Партії регіонів спільно з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ готують нову редакцію закону про столицю.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело (№ 8 (788) 27 лютого - 5 березня 2010).

Як уточнив співрозмовник видання, документ буде більш скрупульозно регламентувати проблеми взаємовідносин центральної влади столиці та її районів, зокрема, питання перерозподілу бюджету й повноважень.

При цьому проект закону про столицю не передбачає розподілу повноважень мера столиці й голови Київської міської держадміністрації.

Як повідомлялося, в червні 2009-го Верховна Рада в першому читанні голосами БЮТ, НУ-НС, Блоку Литвина й комуністів проголосувала зміни до закону про столицю, де було зафіксовано розділення повноважень Київського міського голови, що обирається народом, й голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), який призначається Президентом.