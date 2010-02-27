В Росії відновлюється позитивне ставлення до України

Зараз в Росії відбувається поступове відновлення позитивного ставлення до України.

Про це заявив заступник директора російської соціологичної служби Левада-Центр Олексій ГРАЖДАНКІН в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 8 (788) 27 лютого - 5 березня 2010).

«На мою думку, сьогодні в Росії відбувається поступове відновлення позитивного ставлення до України, яке істотно погіршилося у зв’язку з позицією колишнього президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо південноосетинського конфлікту в серпні 2008 року, а також січневого 2009 року газового конфлікту Росії з Україною, - зазначив О.ГРАЖДАНКІН. - Також на ставлення до України вплинули численні акції з переоцінки історії ХХ століття (Голодомор, діяльність ОУН-УПА), до яких вдавався В.ЮЩЕНКО».

В той же час перемога Віктора ЯНУКОВИЧА може поліпшити імідж України в очах росіян, вважає соціолог.

«Позитивної динаміки в розвитку відносин між нашими країнами з його приходом очікували 41% жителів Росії (негативної - лише 7%). А от баланс позитивних і негативних очікувань у розвитку російсько-українських відносин у разі перемоги на президентських виборах Юлії Тимошенко становив 11/27», - розповів О.ГРАЖДАНКІН.

При цьому, на думку експерта, за відповідями на питання про ставлення до України перш за все ховається ставлення до політики української влади, яке надалі переноситься і на відношення до держави Україна, і до українців як до етносу. «Так, у травні минулого року, коли баланс позитивних і негативних оцінок ставлення до України становив 34/56, баланс позитивних і негативних оцінок українців як народу становив 75/18, хоча, на жаль, він істотно знизився навіть порівняно з 2006 роком, коли становив 81/14», - розповів О.ГРАЖДАНКІН.