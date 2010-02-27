ГОЛОВНЕ на 27 лютого

Хроніка дня

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Економіка

Янукович 1 березня зустрінеться з керівниками інституцій ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в рамках свого першого офіційного візиту 1 березня до Брюсселя проведе зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента України.

Зокрема, як планується за програмою візиту, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з Президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської комісії Жозе БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, Верховним представником із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.

Водночас за програмою візиту не планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

Відповідно до програми, це буде одноденний візит. Як планується, глава держави вилетить до Брюсселя о 07.30 1 березня і повернеться до Києва цього ж дня увечері.

ВПП України у 2009 р. зменшився на 15%

Економіка України у 2009 році скоротилася на 15% порівняно з 2008 роком. Зниження ВВП країни в останній чверті минулого року становило 7% відповідно до аналогічного періоду роком раніше; у III кварталі - на 9,1% порівняно із звітним періодом 2008 року. Такі попередні дані наводить Держкомстат країни.

Згідно із прогнозом Мінекономіки України зростання ВВП у поточному році очікується у межах 3-3,7%.

Фінанси

Банки України можуть відновити кредитування

«Банки можуть відновити кредитування у другій половині 2010 року у разі стабілізації економічної ситуації, зниження ризиків і поліпшення платіжної дисципліни клієнтів», - заявив голова правління Укрсиббанку Сергій Наумов, повідомляє Дєло.

За словами банкіра, вже зараз можна спостерігати позитивні тенденції: стабілізуються «погані» борги і зменшується заборгованість клієнтів.

«Щойно ми побачимо, що ми розформовуємо резерви, у нас поліпшується по банківській системі адекватність капіталу і ми розуміємо, що коли ми не кредитуємо, то втрачаємо більше, ніж коли кредитуємо, — це вже буде сигнал і ми почнемо крок за кроком фінансувати», — пояснив банкір.

«Ми працюватимемо з хорошими клієнтами, хорошими позичальниками, які добре себе зарекомендували в кризу. І індикатором для нас буде фінансовий стан компанії», — підкреслив голова правління Укрсиббанку.

Економіст: протягом лютого гривня виросла на 0,6%

За підсумками лютого ревальвація гривні по відношенню до долара склав 0,6%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його підрахунками, за останній тиждень українська валюта подорожчала до американської на 0,2%. У п`ятницю, 26 лютого, обмінний курс продовжував стояти на місці, зазначив економіст. Він додав, що Національний банк при цьому провів уже четверту поспіль інтервенцію на підтримку долара за курсом 7,98 грн./дол.

О.БЛІНОВ підкреслив, що гравці ринку продовжили тримати свої котирування на цій позначці. На міжбанківському валютному ринку курс гривні до долара в п`ятницю не змінився, нагадав економіст.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 26 лютого, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9785/7,9820 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9775/7,9800 грн./дол.

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Промисловість

Україна може вийти на шосте місце у світі з продажу зброї

Україна за підсумками минулого року може вийти на шосте місце в світі з продажу зброї.

Таке переконання висловили експерти Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК і Сергій ЗГУРЕЦЬ в статті для газети "Дзеркало тижня" (№ 8 (788) 27 лютого - 5 березня 2010).

За їх словами, завдяки укладеним у 2009 році контрактам Україна впритул наблизилася до п`ятірки світових лідерів збройової торгівлі і, за попередніми підрахунками, може опинитися в шістці найбільших постачальників зброї після США, Росії, Франції, Німеччини та Ізраїлю.

Пояснюючи ці прогнози, В.БАДРАК і С.ЗГУРЕЦЬ зазначили, що згідно з даними Агентства з питань ОПК Мінпромполітики України, об`єм виробництва підприємств ОПК країни в 2009 році зріс на 58% в порівнянні з попереднім роком, що дасть можливість Україні вийти на 6 місце в світі за об`ємами продажів зброї.

При цьому найбільше зростання виробництва за підсумками року відмічене в авіабудуванні -77%, суднобудуванні - 71%, в секторі виробництва озброєнь і військової техніки - 16%.

«З огляду на економічну кризу результати справді вражають. Але є ще один важливий нюанс: становище ОПК України торік поліпшилося виключно за рахунок збройового експорту», - відзначили експерти.

Аналітики стверджують, що 2009 рік став для України рекордним з укладання великих контрактів.

«Пакет замовлень ДК «Укрспецекспорт» та її дочірніх підприємств забезпечив заділ для солідного зростання щорічних обсягів збройового експорту на найближчі два-три роки. Йдеться про контракти на модернізацію військово-транспортних літаків Ан-32 для Індії (вартістю понад 400 млн. дол.), поставки партії малих десантних кораблів на повітряній подушці типу «Зубр» Китаю (на 315 млн. дол.), поставки Іраку шести військово-транспортних літаків Ан-32 (на суму близько 100 млн. дол.) і 420 нових бронетранспортерів БТР-4 (на суму близько 46 млн. дол.), нарешті, про поставки великої партії бронетранспортерів Таїланду», - пишуть експерти.

«Також вагомими стали поставки газотурбінних установок виробництва ДП «Зоря-Машпроект» для індійських ВМС (для раніше поставлених Індії фрегатів російського виробництва та національних есмінців проектів Р15А і Р15В). А також угода на поставку ВПС Індії 100 двигунів АІ-20 сер. 5 для Ан-32 (вартістю близько 110 млн. дол.)», - розповіли аналітики.

Агро

В останній день зими місцями невеликий дощ

Завтра, 28 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вночі в західних, а вдень у північних областях місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах країни, окрім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у східних, центральних областях та на півночі Лівобережжя при проясненнях до 9° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла; на крайньому півдні та заході країни вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму та на Закарпатті до 12°.

У Києві та Київській області в останній день зими хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, слабкий туман; вдень місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла, у Києві - вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Столиця

ПР разом з Черновецьким готують новий закон про столицю

Юридичні експерти Партії регіонів спільно з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ готують нову редакцію закону про столицю.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело (№ 8 (788) 27 лютого - 5 березня 2010).

Як уточнив співрозмовник видання, документ буде більш скрупульозно регламентувати проблеми взаємовідносин центральної влади столиці та її районів, зокрема, питання перерозподілу бюджету й повноважень.

При цьому проект закону про столицю не передбачає розподілу повноважень мера столиці й голови Київської міської держадміністрації.

Як повідомлялося, в червні 2009-го Верховна Рада в першому читанні голосами БЮТ, НУ-НС, Блоку Литвина й комуністів проголосувала зміни до закону про столицю, де було зафіксовано розділення повноважень Київського міського голови, що обирається народом, й голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), який призначається Президентом.