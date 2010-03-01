З офіційного сайту Януковича зникли банери про Голодомор

З офіційного сайту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зникли банери, присвячені проектам про Голодомор.

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в інтерв’ю газеті "Сегодня" прокоментувала це так : "Ми будемо працювати не над Голодомором, а над тим, щоб нагодувати зараз народ".

"Це буде топова тема роботи Президента, і саме про це ми будемо говорити. Про голод ми вже сказали все, що можна було сказати", - заявила Г.ГЕРМАН.

У свою чергу народний депутат від НУНС Андрій ПАРУБІЙ переконаний, що "це має стати сигналом до рішучих дій, щоб не дозволити новообраному Президенту і його команді повернути Україну в стан напівколонії РФ".

Крім того, з сайту зник розділ Дружина президента. З розділу Віртуальна екскурсія зник підрозділ про Мистецький Арсенал. Залишилися лише будинок Адміністрації на Банковій, Будинок з химерами і Маріїнський палац.

За словами Г.ГЕРМАН, над сайтом поки працюють ті ж люди, що і за екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

Вона запевнила, що наразі йде пошук концепції сайту та людей, які будуть над нею працювати.