З 1-м офіційним візитом Янукович відбув до Брюсселя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Брюсселя з першим офіційним візитом на посту глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, літак Президента України відбув з аеропорту «Бориспіль» сьогодні о 7.30.

Як повідомляв УНІАН, глава держави у рамках свого першого офіційного візиту до Брюсселя проведе зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу.

Зокрема, як заплановано програмою візиту, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з Президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, Верховним представником із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.

Водночас, не планується зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

У складі офіційної делегації – міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН та заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Відповідно до програми, це одноденний візит. В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва сьогодні ж ввечері.