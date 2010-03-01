Анонс на 1 березня

Президент України Віктор Янукович в рамках свого першого офіційного візиту до Брюсселя проведе зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу. Зокрема, як планується за програмою візиту, В.Янукович проведе зустрічі з Президентом ЄС Германом Ван Ромпеєм, Президентом Європейської комісії Жозе Баррозу, Президентом Європейського парламенту Єжи Бузеком, Верховним представником із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін Ештон. Водночас за програмою візиту не планується зустріч В.Януковича з Генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фог Расмуссеном.

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10-00 - Відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх. Потрібна акредитація.

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11-00 - Розпочнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ(вул. Грушевського, 18/2, к. 11).

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11-00 - Відбудеться спільна прес-конференція голови Комісії з питань конкуренції Швейцарської Конфедерації Вальтера Штоффеля та в.о.голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка. Керівники антимонопольних відомств поінформують про результати перемовин щодо посилення співпраці у банківській та фінансовій сферах, ПЕК, на ринках транспорту, зв’язку тощо. Крім того, будуть представлені конкретні форми і напрямки міжвідомчої взаємодії, спрямовані на укладення двостороннього Меморандуму про співробітництво у галузі конкуренції (вул. Урицького, 45, 4-й поверх, зала засідань).

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14-00- Відбудеться Пряма лінія читачів газети «Комсомольская Правда в Украине», головного інженера КП «Київавтордор» Василя Мельниченка і начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія Пшеничного. Теми: Чим загрожує Києву танення снігу? У якому стані знаходяться столичні ливнестоки? Чи можливо, запобігти катаклізму, який напевно виникне під час потепління? (вул. Фрунзе, 104; 5 поверх).

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15-00 - Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр Турчинов проведе селекторну нараду з головами Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, щодо дій центральних та місцевих органів виконавчої влади по запобіганню можливих затоплень внаслідок паводків. Вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 6-й поверх

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15-00 - Представники ВО «Молодь – надія України» та ГК «Громадський спротив України» проведуть мітинг біля Адміністрації Президента України з вимогою до нового глави держави скористатися правом вето щодо ухваленого парламентом Закону "Про здійснення державних закупівель “(вул. Банкова , 11).