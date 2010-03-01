Очолити Кабмін повинен представник Партії регіонів

Очолити Кабінет міністрів має представник Партії регіонів.

Таку думку висловив у ефірі ТВі народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я прихильник того, щоб прем`єр-міністром був представник Партії регіонів, скоріш за все, (Микола) АЗАРОВ», - заявив він.

Водночас, Н.ШУФРИЧ додав, що «тримав кулаки», щоб ефективним главою Кабміну став Борис КОЛЕСНІКОВ.

Щодо ймовірності прем`єрства Арсенія ЯЦЕНЮКА він зазначив: «Мені важко це уявити», і уточнив, що навряд чи А.ЯЦЕНЮКА можна назвати нейтральним, компромісним кандидатом на посаду глави уряду.

Коментуючи шанси досягти домовленостей між двома найбільшими фракціями парламенту - Партії регіонів і БЮТ, - Н.ШУФРИЧ висловив сумнів у такому розвитку подій у найближчому майбутньому через «особистісні фактори» між лідерами. «Я не бачу перспектив для об`єднання з БЮТ», - заявив він.