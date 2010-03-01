У середу ВР розгляне питання недовіри уряду?

Фракція Партії регіонів наполягатиме на розгляді Верховною Радою у середу питання про недовіру уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам перший заступник лідера фракції Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що попередньо це питання «стоїть у порядку денному на середу».

На запитання журналістів, чи є необхідні голоси депутатів для відставки уряду, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Голоси є тоді, коли депутати в сесійній залі натиснуть відповідні кнопки».

“Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе і більшість народних депутатів розуміють ситуацію, яка складається у країні, бо ми вже другий рік без бюджету, коли економіка перебуває у тяжкому стані, то нам необхідно якнайскоріше впорядкувати органи влади, а для цього необхідно нині діючий уряд відправити у відставку”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, який із кандидатів, названих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на посаду прем’єр-міністра є найбільш прийнятною фігурою, О.ЄФРЕМОВ сказав, що «прем’єр-міністр України повинен поділяти точку зору Президента України по виконанню його програми. І природно, що найбільш підготовлена, з моєї точки зору, кандидатура - Микола АЗАРОВ».

За словами О.ЄФРЕМОВА, фракція Партії регіонів працюватиме у напрямку, щоб ця кандидатура була підтримана.