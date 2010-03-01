Янукович доручив СБУ підсилити роботу з протидії корупції
14:40, 01 березня 2010Різне
0
І злочинам у фінансовій сфері
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі 26 лютого з головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ доручив підсилити роботу з протидії корупції і злочинам у фінансовій сфері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
«Під час зустрічі голова СБУ доповів Президентові України про ситуацію в секторі безпеки держави. Президент дав доручення відповідно до нашої компетенції, зокрема, це протидія корупції і протидія злочинам у фінансовій сфері держави», - сказала вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter