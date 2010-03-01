Головне на 1 березня

Приватизація

До списку 128 підприємств, щодо яких можуть бути здійснені неправомірні дії з метою заволодіння ними, увійшли Чорноморське морське пароплавство (ЧМП), спиртзаводи, столичні готелі, майно вузів та вугільні підприємства.

Повний список підприємств, який є в розпорядженні УНІАН, із детальним викладом дій, наслідком яких може стати незаконне заволодіння держмайном, розміщено в публікації на сайті «УНІАН-економіка» http://economics.unian.net/rus/detail/38471

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц.р. Міністерство економіки, з урахуванням матеріалів ГоловКРУ і СБУ, сформувало перелік із 128 об`єктів державної форми власності, щодо яких можуть здійснюватися неправомірні дії з метою заволодіння державною власністю. При цьому самого переліку об`єктів надано не було.

Кабінет міністрів України пропонує внести Державну холдингову компанію “Титан України” до переліку об`єктів, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну зміну до закону про перелік об`єктів держвласності, які не підлягають приватизації, було схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Про ухвалення такого рішення журналістам повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Відповідно до змін законопроекту, ДХК “Титан України” належить до об`єктів, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому і тому не підлягає приватизації.

Законопроект також створює додаткові правові підстави для недопущення прийняття рішень з реорганізації чи реструктуризації підприємства без узгодження з Кабінетом міністрів.

Фінанси

Європейська комісія може направити до України місію експертів у сфері управління державними фінансами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВІЧЕМ після їх зустрічі.

«Ми обговорили можливість направлення місії експертів для підготовки і оцінювання реформ в галузі управління держфінансами», - сказав президент Єврокомісії. У той же час він не надав інших деталей переговорів.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9860, на 12:00 звузився спред – 7,9780/7,9815 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9780/7,9810. О 12:30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2665/0,2672, на 12:00 ціни піднялися до 0,2671/0,2673. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2668/0,2671. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9225 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3619/1,3621, а на 15:10 знизилися до 1,3524/1,3526. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8515/10,8805, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8860/10,8930. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали до 10,7845/10,7975.

Новини ПЕК

Кабінет Міністрів України постановою від 24 лютого доручив збільшити в лютому цього року до 3 млрд. грн. витрати, передбачені бюджетною програмою “Компенсація НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортного природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, спожитої населенням”, для розрахунків за січень-грудень 2009 року.

Відповідний документ розміщено на сайті Кабміну.

Міністерству фінансів доручено забезпечити внесення відповідних змін до тимчасового розпису державного бюджету України на перший квартал 2010 року.

Міністерству палива й енергетики спільно з НАК «Нафтогаз України» доручено подати в триденний термін Державному казначейству уточнений розрахунок за січень-грудень 2009 року суми компенсації компанії різниці між цінами закупівлі імпортованого газу та його реалізації суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, споживаної населенням.

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні вирішив рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегти ціни на природний газ для всіх категорій споживачів у 2010 році на рівні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалене рішення, що для бюджетних організацій, населення і промислових організацій ціна на газ залишиться на рівні ціни 2009 року», - сказав Ю.ПРОДАН, уточнивши при цьому, що зберегти ціну рекомендовано по грудень 2010 року включно.

Міністр зазначив, що дане рішення було ухвалене у зв`язку з тим, що минулого року Україні вдалося сформувати достатні запаси природного газу в підземних сховищах, який закачувався туди за пільговими цінами 2009 року.

«Ми торік закачали газ за низькою ціною. Ви знаєте, що ми мали певні пільгові умови в рамках договору, який був укладений в 2009 році, що дозволило сформувати відповідну базу (запаси в ПСГ) і ціни, відповідно, не змінюватимуться.

Ринок нерухомості

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогодні уряд фактично завершив виконання антикризової програми з наданням житла пільговим категоріям громадян через Державну іпотечну установу (ДІУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, зазначивши, що черговикам-пільговикам надано вже понад 5,5 тис. квартир.

“Я хочу наголосити, що вже на цю хвилину збудовано і передано людям 5 561 квартиру. Йдеться про те, що антикризову програму для будівельників, яку ми намічали, ми виконали і навіть перевиконали”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну уряд ухвалить рішення про виділення чергової партії квартир для пільговиків.

Як уточнив УНІАН керівник ДІУ, на сьогоднішньому засіданні планується виділити більш як 260 квартир пільговикам.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряд планує ухвалити рішення щодо розподілу медичного устаткування і техніки для лікарень у різних регіонах України.

(УНІАН)