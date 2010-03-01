Курс НБУ на 02.03.10
22:12, 01 березня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 02.03.10100 USD - 799.0000 (1 березня - 799.0000)100 EUR - 1080.6475 (1 березня - 1084.2430)10 RUR - 2.6696 (1 березня - 2.6599)Облікові курси банківських металів на 02.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89268.27 (1 березня-88888.75)961 XAG 10 Срібло-1318.35 (1 березня-1287.99)962XPT10Платина-124164.60(1 березня-123046.00)964 XPD 10 Паладій-34996.20 (1 березня-34357.00)
Офіційний курс НБУ на 02.03.10
100 USD - 799.0000 (1 березня - 799.0000)
100 EUR - 1080.6475 (1 березня - 1084.2430)
10 RUR - 2.6696 (1 березня - 2.6599)
Облікові курси банківських металів на 02.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-89268.27 (1 березня-88888.75)
961 XAG 10 Срібло-1318.35 (1 березня-1287.99)
962XPT10Платина-124164.60(1 березня-123046.00)
964 XPD 10 Паладій-34996.20 (1 березня-34357.00)
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