Курс НБУ на 02.03.10

Офіційний курс НБУ на 02.03.10100 USD - 799.0000 (1 березня - 799.0000)100 EUR - 1080.6475 (1 березня - 1084.2430)10 RUR - 2.6696 (1 березня - 2.6599)Облікові курси банківських металів на 02.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89268.27 (1 березня-88888.75)961 XAG 10 Срібло-1318.35 (1 березня-1287.99)962XPT10Платина-124164.60(1 березня-123046.00)964 XPD 10 Паладій-34996.20 (1 березня-34357.00)

Офіційний курс НБУ на 02.03.10 100 USD - 799.0000 (1 березня - 799.0000) 100 EUR - 1080.6475 (1 березня - 1084.2430) 10 RUR - 2.6696 (1 березня - 2.6599) Облікові курси банківських металів на 02.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89268.27 (1 березня-88888.75) 961 XAG 10 Срібло-1318.35 (1 березня-1287.99) 962XPT10Платина-124164.60(1 березня-123046.00) 964 XPD 10 Паладій-34996.20 (1 березня-34357.00)

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