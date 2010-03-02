ВР не зможе 3 березня відправити уряд у відставку

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Верховна Рада третього березня не зможе розглянути проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів і прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив напередодні в ефірі телеканалу ICTV.

"Я передбачаю, що і в середу вони знайдуть якусь підставу відійти від цього питання і не голосувати за цю постанову про відставку уряду. Чому? Тому що голосування за відставку уряду – це механізм запуску відповідальності нової політичної конфігурації за ситуацію в країні", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому перший віце-прем`єр підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО не тримається за посаду прем’єр-міністра. Саме тому, за його словами, фракція БЮТ у парламенті наполягала на негайному розгляді питання про відповідальність уряду на позачерговому засіданні Верховної ради 24 лютого. "Сьогодні не йдеться про крісло ТИМОШЕНКО прем’єр-міністра. Сьогодні йдеться про політичну стабільність в державі і які політичні сили будуть нести цю відповідальність за стабільність в державі", - наголосив він.

О.ТУРЧИНОВ також додав, що фракція БЮТ могла б погодитися на іншу кандидатуру прем’єр-міністра від демократичної коаліції. "Коли б депутати цієї поважної фракції (“Наша Україна – Народна самооборона” – УНІАН) могли б визначитися щодо нової кандидатури прем’єра, і більшість – 60-70 депутатів цієї фракції сказали б, що це їх спільна позиція, тоді це можна було б обговорювати. Те, що відбувається зараз, – це прикриття для проведення переговорів з "регіонами" щодо руйнації чинної коаліції і побудови нової", - пояснив перший віце-прем`єр.

За його словами, обидві кандидатури на посаду глави уряду, які зараз обговорюються, - Арсенія ЯЦЕНЮКА та Віктора ЮЩЕНКА – не мають переважної підтримки всередині фракції НУ-НС. "ЯЦЕНЮК проводить переговори з Партією регіонів, щоб його підтримали на прем’єра. ЮЩЕНКО і його прихильники проводять переговори з регіонами, щоб його підтримали. Тобто я переконаний, що навколо нової кандидатури прем’єра максимум 5-10 голосів можуть об’єднати", - вважає О.ТУРЧИНОВ.

"Не має сьогодні іншої кандидатури, ніж Юлії ТИМОШЕНКО, яка б могла опонувати ЯНУКОВИЧУ і його політиці", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого О.ТУРЧИНОВ заявив, що фракція БЮТ ініціює проведення 24 лютого позачергового засідання Верховної Ради для розгляду проекту постанови представників Партії регіонів про відставку Кабінету міністрів. Однак це засідання так і не відбулось через відкликання “регіоналами” цього документу.

Учора, 1 березня, Ю.ТИМОШЕНКО вимагала, щоб Верховна Рада на пленарному засіданні 2 березня першим розглянула питання про відставку уряду.

Водночас перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція наполягатиме на тому, щоб парламент у середу, 3 березня, розглянув питання про недовіру уряду. Він зазначив, що попередньо це питання передбачене у порядку денному роботи ВР на середу.