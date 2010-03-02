Зварич обіцяє подати в суд на Литвина

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ звернеться до адміністративного суду з позовом щодо незаконності оголошення головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ заяви про припинення діяльності коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я глибоко переконаний в тому, що голова Верховної Ради грубо порушив як Конституцію, так і закон України про регламент ВР. Я особисто сьогодні готую адміністративний позов на такі процесуальні дії голови Верховної Ради. І найближчими днями я його зареєструю в Адміністративному суді», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він висловив переконання, що є всі можливості, аби цей позов був задоволений.

«Якщо з точки зору юриста охарактеризувати можливості задоволення цього позову, я скажу одної також крилатою фразою: “Я вважаю, що такий позов є залізобетонний”, - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, В.ЛИТВИН не мав жодних підстав заявляти про припинення діяльності коаліції, так само як і не мав права лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявляти на Погоджувальній раді, що НУ-НС вважає, що коаліції немає.

«Жодного рішення наша фракція не приймала стосовно того, щоб вийти з коаліції. Жодного рішення наша фракція не приймала щодо того, існує чи не існує коаліція», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ також зауважив, що він проситиме суд “зупинити дію заяви В.ЛИТВИНА”, оскільки виходить, що розпочався тридцятиденний термін, протягом якого має бути сформована нова коаліція, а в разі відсутності цього, Президент матиме право розпустити ВР.