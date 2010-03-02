ФДМ отримав від приватизації 52,3 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-лютий 2010 року, за оперативними даними, отримав від приватизації 52,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, від оренди за вказаний період фонд отримав 66,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. на позачерговому засіданні Верховна Рада так і не ухвалила ніякого рішення за результатами розгляду питання про проект державного бюджету на 2010 рік, у зв`язку з чим план надходжень від приватизації, які цього року планувалися на рівні 10 млрд. грн., залишився незатвердженим.