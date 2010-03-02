Тимошенко відійде від справ у випадку висловлення недовіри уряду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у випадку, якщо завтрашнім голосуванням Верховна Рада України висловить недовіру уряду, вона відразу ж відійде від справ, і за подальшу роботу уряду буде відповідати Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, відповідаючи на запитання УНІАН, чи має вона намір відійти від справ відразу ж у випадку висловлення недовіри уряду.

«Безумовно, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - Якщо буде проголосована відставка уряду, буквально відразу вся відповідальність ляже на ЯНУКОВИЧА ... В уряді він повинен брати відповідальність на себе й далі вести країну».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона наполягає, щоб завтра у Верховній Раді постанову Партії регіонів про відставку уряду було розглянуто обов`язково.

«Оскільки я вважаю, що це логічно. І потрібно подивитися, яка більшість реально сформована у Верховній Раді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Погоджувальна рада керівництва парламенту та лідерів груп і фракцій Верховної Ради прийняла рішення про розгляд у середу, 3 березня, резолюції про недовіру уряду.