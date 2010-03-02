Кабмін проводить чергове засідання

Кабінет міністрів України проводить чергове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання почалося приблизно о 18.00 й проходить без участі представників засобів масової інформації.

До порядку денного внесено 14 питань, що стосуються поточної діяльності уряду.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кабінет міністрів переніс своє засідання з ранку 3 березня на 18.00 2 березня в зв`язку з тим, що завтра у Верховній Раді має розглядатися питання про відставку уряду.