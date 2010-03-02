Головне на 2 березня

«Укртелеком» уклав угоду з Credit Suisse, Deutsche bank і Standard bank, кожний з яких є кредитором за умовами Кредитного Договору на 500 000 000 дол., про відстрочення до 25 травня 2010 року наступного погашення основного боргу в сумі 41,656 млн. дол., що становить частину основної суми платежу, яка підлягає до сплати 25 лютого 2010 року за умовами Кредитного Договору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, умови цієї угоди мають силу для всіх кредиторів за Кредитним Договором. ВАТ «Укртелеком» залучило Mosaic Securities як фінансового радника для сприяння у зазначеному процесі.

Перенесення виплати в компанії пояснюють тим, що в результаті впливу багатьох чинників, «зокрема глобальної кризи на ринках запозичень», дефіциту ліквідності на українському банківському ринку, значного знецінення української гривні щодо долара США і гострої необхідності визначення з основним акціонером стратегічних цілей, погіршився фінансовий стан відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

ВАТ «Газпром» влаштовує контракт про постачання газу до України, але компанія готова вислухати конкретні пропозиції української сторони.

Про це в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заявив керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

«Треба спочатку вислухати конкретні пропозиції України, але договір, підписаний минулого року, абсолютно надійний, прозорий і нас цілком влаштовує», - сказав О.МІЛЛЕР.

Коментуючи пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про необхідність перегляду рішення про будівництво газопроводу «Південний потік», О.МІЛЛЕР сказав, що цю пропозицію буде відхилено.

«Проекти «Північний потік» і «Південний потік» змінено не буде», - заявив О.МІЛЛЕР.

Національний банк України своєю постановою від 1 березня 2010 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АКБ «Трансбанк» (Київ).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку України.

«З 2 березня 2010 року припинено повноваження тимчасового адміністратора, правління, наглядової ради і загальних зборів АКБ "Трансбанк". Ліквідатором акціонерного комерційного банку "Трансбанк" призначено фізичну особу – незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Олександра АНДРІЙЧУКА», – йдеться у повідомленні.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-лютий 2010 року, за оперативними даними, отримав від приватизації 52,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, від оренди за вказаний період фонд отримав 66,8 млн. грн.

Жителі України в січні ц.р. сплатили за житлово-комунальні послуги 2,8 млрд. грн., що становить 69,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Відповідно до повідомлення, серед регіонів найвищий рівень оплати за ЖКП спостерігався в Києві й Чернігівській областях (95% - 84,7%), найнижчий - у Дніпропетровській області та в Севастополі (57,7% - 57,8%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в січні ц.р. збільшилися на 10,2%, порівняно з січнем 2009 року, й з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 444,2 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася в січні ц.р. на 11,1%, порівняно з груднем 2009 р. і на початок лютого 2010 р. становила 11746,2 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,9 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, в січні ц.р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 36% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 26,7%, вивезення побутових відходів - 24,2%, централізоване водопостачання й водовідведення - 21,9%, газопостачання - 20%.

У січні населення сплатило за електроенергію 610,2 млн. грн., що становить 132,5% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок лютого ц.р. становила 3070,6 млн. грн.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9770/7,9880, на 12:00 звузився спред 7,9790/7,9830. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9740/7,9795 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2661/65, на 12:00 ціни знизилися 0,2658/60. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2659/63. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9340 (+0,0115).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3523/25, а до 15:00 піднялися 1,3561/63. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7850/10,8030, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7610/10,7690. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли 10,8060/10,8185.

Експорт зерна з України в лютому ц.р. становив 1,1 млн. тонн, що в середньому майже в 2 рази менше обсягів експорту за попередні місяці. Такі дані УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації з посиланням на генерального директора УАК Сергія СТОЯНОВА.

За даними УАК, на зовнішні ринки в лютому ц.р. було поставлено 200 тис. тонн пшениці, 300 тис. тонн ячменю, 600 тис. тонн кукурудзи.

Депутати Київради задовольнили протест прокуратури та скасували рішення про приватизацію приміщень Володимирського та Житнього ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 111 з 116 присутніх у залі депутатів.

Як зазначив перед голосуванням секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, проект рішення, представлений сьогодні на сесії, подав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і був підготовлений за участі депутатів з фракцій Блоку Черновецького, Блоку Литвина, ГАКу, Партії регіонів та Блоку Миколи Катеринчука.

Цим документом внесено зміни до програми приватизації майна Києва, а саме скасовано позиції про приватизацію нежитлових приміщень за адресою вул. Горького, 115 (Володимирський ринок) та за адресою Верхній Вал, 16 (Житній ринок). Крім того, рішенням передбачено введення мораторію на вчинення будь-яких дій з відчуження майна Житнього та Володимирського ринків, а також дій, що призводять до зміни профілю та діяльності підприємств “Житній ринок” та “Володимирський ринок”.

Згідно з рішенням Київради, протягом 30 днів буде проведено перевірку фінансово-господарської діяльності вказаних ринків.

Крім того, депутати на одному з наступних засідань Київради заслухають звіти керівництва цих комунальних ринків про роботу їх підприємств, а також розглянуть пропозиції щодо подальшого ефективного використання майна Житнього та Володимирського ринків.

Сьогоднішнім рішенням депутати також задовольнили протест прокуратури на продаж приміщень вказаних ринків. Контроль за виконанням цього рішення покладено на Київську міську держадміністрацію.

О.ДОВГИЙ зазначив, що рішення приймається з метою зняття соціальної напруги в суспільстві.

Разом зі тим, перед початком сьогоднішнього засідання Київради представники профспілок ринків намагалися потрапити до сесійної зали, щоб у разі потреби відстоювати свою позицію перед депутатами. Але охорона Київради не пропускала їх навіть на наполегливі вимоги депутатів з фракцій Блоку Кличка та БЮТ.