Курс НБУ на 03.03.10

Офіційний курс НБУ на 03.03.10100 USD - 798.5000 (2 березня - 799.0000)100 EUR - 1081.8078 (2 березня - 1080.6475)10 RUR - 2.6636 (2 березня - 2.6696)Облікові курси банківських металів на 03.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89112.60 (2 березня-89268.27)961 XAG 10 Срібло-1323.11 (2 березня-1318.35)962XPT10Платина-123687.65(2 березня-124164.60)964 XPD 10 Паладій-34974.30 (2 березня-34996.20)

Офіційний курс НБУ на 03.03.10 100 USD - 798.5000 (2 березня - 799.0000) 100 EUR - 1081.8078 (2 березня - 1080.6475) 10 RUR - 2.6636 (2 березня - 2.6696) Облікові курси банківських металів на 03.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89112.60 (2 березня-89268.27) 961 XAG 10 Срібло-1323.11 (2 березня-1318.35) 962XPT10Платина-123687.65(2 березня-124164.60) 964 XPD 10 Паладій-34974.30 (2 березня-34996.20)

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